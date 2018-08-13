Tonto Dikeh Calls Arik Air Destiny Killers

Nollywood actress and Philanthropist Tonto Dikeh has called out Arik Air for rescheduling her 10:30am flight to 6pm after an hour delay.
The angry mom of 1 shared her unfavourable experience on her Instagram page, calling the airline weak, horrible and disrespectful.
She wrote:
DEAR ARIK @flyarikair,
THANK YOU SO MUCH FOR MAKING HARD WORKING NIGERIANS LOSE THEIR HARD EARN MONEY AND INCOME ALL BECAUSE WE CHOOSE TO FLY/TRUST WITH YOU??
I BOUGHT AN EARLY FLIGHT BECAUSE I HAD AN EARLY APPOINTMENT I CLDNT AFFORD TO MISS BUT THANKS TO YOUR SHITTY SERVICES I AM FORCED TO LOOSE MILLIONS OF NARIA AND DISAPPOINT A MULTITUDE OF PEOPLE..
YOU DONT DESERVE TO BE IN OPERATION…
YOU ARE VERY LAZY, YOUR SERVICES ARE WEAK,HORRIBLE AND UNPROFESSIONAL AND ABOVE ALL YOU ARE A DESTINY KILLER AND TIME WASTER…
DEAR ARIK,YOU ARE DISRESPECTFUL…
DEAR ARIK,SUING YOU IS A WASTE OF MY TIME..
BUT BE SURE THAT NOW ADVOCATE FOR #SAYNOTOARIKLINE AKA #DESTINYKILLERS □□□
HOW THE HELL DO YOU CHANGE A FLIGHT SCHEDULED FOR 10:30AM TO 6PM??
AFTER DELAYING THE FLIGHT FOR AN HOUR…
□□□
OOOPS MY BAD WASNT ARIK THE AIRLINE THAT MADE A BRIDE MISS HER OWN WEDDING LAST YEAR OR SO???